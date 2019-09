Calcio, Albenga. I bianconeri tornano in campo nel match più sentito. Olivieri: "Recuperiamo il tempo e i punti perduti"

Sono stati 14 giorni senza partite ufficiali per l'Albenga, ma i bianconeri avranno modo di recuperare il tempo perduto in una delle partite sulla carta più attese dell'intera stagione: il derby contro l'Imperia.

Una sfida da affrontare con grande attenzione da parte della squadra di Solari, sia sotto l'aspetto della graduatoria, sia in ottica di una crescita globale della squadra, come racconta uno degli elementi più esperti in organico: Gianluca Olivieri.

"Abbiamo tanta voglia di tornare in campo dopo la partita rinviata domenica scorsa contro il Molassana, soprattutto perchè dobbiamo recuperare quanto prima il ritmo partita. In queste due settimane ci siamo allenati bene, ma rimanere senza gare ufficiali per 14 giorni, soprattutto a inizio stagione, è chiaro che qualche problematica può crearla, ancor di più a una squadra del tutto nuovo nuova. Domani avremo l'opportunità di riprenderci in mano il tempo perduto in una partita di assoluto fascino come il derby.

Che tipo di gara mi attendo? Sarà molto complicata, penso per entrambe le squadre. Da una parte e dall'altra ci sono tanti giocatori che si conoscono e si rispettano per il proprio valore, il che renderà la partita di domani ancora più interessante. Ci sarà ovviamente bisogno di tutti per affrontare un ottobre ricco di incontri, ma l'organico di questa squadra offre piene garanzie per affrontare il prossimo periodo che, tra il recupero e la gara di Coppa, si profila particolarmente intenso".