Calcio, Eccellenza. Il racconto di Finale-Cairese (LIVE)

FINALE - CAIRESE 1-3 (27' Saviozzi, 30' Di Martino, 41' rig. Faedo, 52' Doffo)

52' finisce qui l'anticipo del sabato.

51' punizione da sinistra per la Cairese, non perfetta l'uscita di Vernice ma il colpo di testa di Rizzo trova la schiena di un difensore finalese.

45' recupero in formato "large": si andrà avanti per 7'

43' altra sostituzione per gli ospiti: dentro Esposito al posto di Di Martino

40' doppio cambio per mister Maisano: out Colombo e Saviozzi, dentro Incorvaia e Tubino

35' ammonito Saviozzi per un fallo a centrocampo, intanto lascia il campo Rusca per far spazio a Prato

33' canovaccio dell'incontro ormai chiaro, col Finale alla ricerca del varco giusto tramite il giro palla, Cairese chiusa nella propria metà campo con ordine, senza disdegnare le sortite offensive sempre pericolose

28' finisce sul taccuino dei cattivi anche Moretti

26' lascia il campo un Pastorino non in ottime condizioni, al suo posto Rizzo

24' in ritardo l'intervento di Piana su Odasso, ammonito il centrocampista gialloblu

23' tenta un improbabile pallonetto Pastorino, palla decisamente fuori misura

16' ultima sostituzione per il Finale. Non ce la fa a proseguire Pietro Cavallone, al suo posto Pollero

12' fallo di Conti a bloccare la ripartenza della Cairese, ammonito

11' altro doppio cambio per il Finale: fuori Galli e Rocca, dentro Giacomo Cavallone e Ferrara

7' TRIS CAIRESE! Dalla punizione nata dal fallo precedente e battuta da Di Martino la Cairese con Doffo, che insacca di testa, trova la terza marcatura dell'incontro

7' Damonte prova a superare Maiano che però lo stende. Il centrale giallorosso è il secondo ammonito del match dopo Galli

4' lancio lungo dalle retrovie a cercare Saviozzi, la punta cairese va al tiro ma l'intervento di disturbo all'ultimo di Maiano mette la palla in calcio d'angolo

3' scambio stretto vicino all'area di rigore valligiana, Vittori si libera al tiro ma non ha fortuna e coglie il palo con Moraglio immobile

1' subito una doppia sostituzione per Buttu: restano negli spogliatoi Salata e Finocchio, subito in campo Conti e l'esordiente Molina

SECONDO TEMPO

47' Ingresso in area di Pastorino dalla sinistra, scontro con Cavallone ma la palla resta al gialloblu che prova la conclusione appena rialzatosi e trova l'opposizione di Vernice. Intervento poi dei sanitari ma non c'è più tempo, l'arbitro Bassi decreta la fine della prima frazione

44' Largo Saviozzi dalla sinistra cerca Di Martino all'interno dell'area, provvidenziale l'intercetto di Cavallone a mandare in corner

41' ACCORCIA LE DISTANZE IL FINALE! Faedo si procura un calcio di rigore che va lui stesso a battere. Palla all'angolino di sinistra e Moraglio spiazzato

36' Prova a mischiare le carte in tavola Buttu passando alla difesa a quattro con Finocchio terzino e Balbiano ala sinistra

30' RADDOPPIANO GLI OSPITI! Dagli sviluppi del calcio d'angolo nato dall'azione precedente, Di Martino trova lo spazio giusto e con un diagonale insacca la seconda rete per i valligiani.

29' Azione insistita della Cairese, il Finale si difende con qualche affanno dall'attacco guidato da Pastorino e Damonte e manda in corner.

27' VANTAGGIO DELLA CAIRESE! Cross di Pastorino dalla sinistra, Saviozzi al centro dell'area finalese non sbaglia il colpo e trafigge Vernice

25' Cambio di gioco che libera lo spazio sulla sinistra per Saviozzi, palla tesa verso il secondo palo che però termina fuori

22' Ancora Faedo prova il replay dell'azione precedente da posizione centrale, stavolta chiude bene la difesa gialloblu

20' Slalom di Faedo che semina il panico nell'area ospite, ma al momento del tiro viene sbilanciato da un avversario e calcia malamente a lato

16' La Cairese sale di tono e sfiora il vantaggio

15' Finale più determinato e in rete con Vettori, ma il gol viene annullato per la posizione irregolare del giallorosso, dopo una bella combinazione sulla tre quarti.

5' Ritmi subito alti da entrambe le parti, Finale e Cairese non vogliono risparmiarsi. Padroni di casa con il 3-4-1-2 con Faedo alle spalle di Rocca e Vittori. Ospiti con il 4-2-3-1 con Saviozzi punta centrale e a supporto da destra a sinistra Di Martino, Damonte e Pastorino

1' Inizia la sfida tra Finale e Cairese

PRIMO TEMPO

FINALE-CAIRESE 0-0

Finale: Vernice, P. Cavallone, Balbiano, Salata, Maiano, Finocchio, Faedo, Galli, Vittori, Odasso, Rocca.

A disposizione (Grillo, Pollero, Buttu, Conti, G. Cavallone, Ferrara, Molino, Gerundo). Allenatore: Buttu

Cairese: Moraglio, Colombo, Moretti, Doffo, Rusca, Bruzzone, Pastorino, Piana, Damonte, Di Martino, Saviozzi.

A disposizione (Stavros, Incorvaia, Tubino, Rizzo, Tamburello, Esposito, De Matteis, Prato, Pregliasco). Allenatore: Maisano

Arbitro: Bassi di Genova