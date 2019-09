Calcio, Promozione. Un Varazze in vetta alla classifica, Giovanni Bonavia: "Stiamo crescendo partita dopo partita, speriamo di poterci togliere delle soddisfazioni"

Il Varazze si appresta ad affrontare la terza giornata del campionato di Promozione A da capolista, in compartecipazione con il Taggia, e sul suo cammino troverà il Serra Riccò. Gli uomini di mister Calcagno hanno ben figurato nella prima giornata nel derby contro il Celle, vinto 6 a 2, e bissato il successo nell’ultimo turno contro la Loanesi. Ad intervenire ai nostri microfoni è il portiere Giovanni Bonavia che ha così commentato:

“Stiamo cercando di mettere in pratica quello che il mister ci sta chiedendo e rispetto alla Coppa ora ci stiamo riuscendo. Non avevamo iniziato al meglio la stagione, ma con il passare delle settimane i risultati stanno arrivando. Nonostante le numerose assenze siamo riusciti a partire con il piede giusto, sono certo che possiamo crescere ancora.”

Un campionato tutto da vivere, aperto ad ogni risultato: “Sarà un campionato molto combattuto, ci saranno molte pretendenti al titolo e altrettante per gli spareggi promozione. Noi punteremo principalmente alla salvezza, logicamente l’appetito vien mangiando e per questo speriamo di poterci togliere delle soddisfazioni in più rispetto allo scorso anno.”