Calcio. Savona, è giunta l'ora di cambiare passo. Siciliano: "Crescere a livello di gioco per mettere gli attaccanti che abbiamo nelle migliori condizioni possibili" (VIDEO)

Si rituffa in clima campionato il Savona di mister Siciliano, reduce dall'eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro la Sanremese. La squadra biancoblù, uscita comunque dal "Comunale" con qualche certezza in più dopo il ko di Caronno, affronterà il derby tutto savonese contro i vicini di casa del Vado, per una sfida che al "Chittolina" manca dalla stagione 2007-2008.

Nella consueta conferenza pre partita, il tecnico savonese ha analizzato in particolar modo la situazione legata al reparto d'attacco, con la necessità di trovare in fretta la giusta chiave di lettura che possa mettere i vari Tripoli, Vita, Shekiladze, Siani e Amabile nelle migliori condizioni possibili