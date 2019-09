Il Ceriale entra tra le top 5 Scuole Calcio del panorama ligure

Il comunicato:

Un premio importante, che ci lusinga e rende orgogliosi ma soprattutto è la ciliegina sulla torta per tutto il lavoro che ogni giorno la nostra società svolge puntando sulla valorizzazione del proprio vivaio.

Nel nostro piccolo sappiamo che la strada è ancora lunga e possiamo sempre migliorarci, ma il percorso intrapreso e la filosofia sposata sta facendo raccogliere i primi importanti frutti.



I risultati sul campo sono solo l’epilogo ed il meritato premio per i tanti ragazzi che decidono di far parte della nostra famiglia.

Le altre 4 società che si sono aggiudicate questo premio sono: Lavagnese 1919, Sestrese Calcio, Vado FC e Legino 1910 evidenziando come, nella nostra zona, ci posizioniamo come Scuola Calcio Top Level.

Gli ingredienti per il successo

Per fare in modo che certi traguardi possano essere raggiungerti bisogna innanzi tutto organizzare una squadra di allenatori e formatori di alto livello.



Non bastano solamente i patentini UEFA B e C obbligatori, ma serve anche un lato umano e una sensibilità tali che permettano di insegnare ai nostri ragazzi i fondamentali del calcio, ma anche della vita.

Ad oggi, il Ceriale Progetto Calcio ha il lusso di annoverare professionisti stimati e apprezzati ed altrettanti sono passati da noi prima di spiccare il volo verso realtà molto più blasonate.

Se vuoi leggere l’elenco completo dei nostri allenatori clicca qui.

Le affiliazioni con società come Il Genoa Future Football ci permettono poi di usufruire di corsie preferenziali in caso di interscambio di giocatori, ma allo stesso tempo di sfruttare positivamente il know-how delle metodologie di allenamento.

Il lavoro in background spesso viene sottovalutato, ma ci sono tante persone che giornalmente lavorano dietro alle quinte per garantire alle famiglie un servizio sempre ottimale.

Ci sono i lavori di segreteria infiniti, l’organizzazione delle partite, trasferte e campionati, la lavanderia, i tornei, l’abbigliamento, le spese…



A volte non ci si pensa, ma per mantenere acceso un motore così serve tanta benzina e la nostra sono Caterina, Roberto Ferraro, lo staff tecnico e tutti i dirigenti che mettono a disposizione il loro tempo per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Cuore e attaccamento alla maglia. Noi puntiamo tanto sul nostro concetto di famiglia. Può sembrare retorica, ma chi entra a far parte della famiglia del Ceriale Progetto Calcio può provare sulla propria pelle che noi siamo davvero una grande famiglia: semplice ma unita.

Comunicazione e Visibilità per tutti. Troppo facile concentrarsi solo sulla Prima Squadra, per noi tutti i ragazzi del Ceriale sono campioni e meritano la giusta visibilità: per questo motivo il nostro staff è presente ogni weeekend sul campo e teniamo costantemente aggiornati i nostri canali con i risultati di tutte le leve, marcatori, curiosità…

I dati in continua crescita

Il nostro settore giovanile ogni anni registra una costante crescita: ad oggi sono circa 270 le famiglie che hanno deciso di iscrivere i propri figli a Ceriale e che hanno mostrato interesse nel nostro progetto.

Anche gli sponsor stanno appoggiando la nostra filosofia comprendendo che esistono davvero reali e concrete opportunità di business lavorando con noi e sostenendoci