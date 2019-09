Calcio, Ecellenza. Cairese prima per una sera, ma Maisano chiede di più: "Più maturità e potremmo giocare un altro calcio"

Difficile da credere, visto il risultato e come questo è maturato, pensare ad un'analisi critica da parte dell'allenatore della Cairese.

Ma Giuseppe Maisano spiazza tutti e, dopo il 3-1 con il quale i gialloblu hanno portato a casa la vittoria dal campo del Finale, punta ad un'ulteriore perfezionismo da parte dei suoi: “Dovevamo essere più maturi, tenere la partita in mano diversamente, visto per come si era sviluppata a nostro favore. Credo si sia fatta una buona partita contro un Finale che sappiamo essere una squadra molto giovane, che corre e ben messa in campo, ma noi siamo riusciti a vincerla capitalizzando le occasioni da gol avute e mettendo in campo un buon gioco”.

Nel mentre sono arrivati altri tre punti, per mantenere l'imbattibilità e restare, momentaneamente, in cima alla classifica: “Sono punti importantissimi per muovere la classifica. Nonostante qualche ex allenatore dell'imperiese nelle scorse settimane abbia pronosticato per la Cairese un campionato difficile, noi ci godiamo questi sette punti e andiamo avanti. Con la società che siamo, la squadra che siamo e l'allenatore che sono. Magari altri fenomeni avrebbero fatto meglio. Detto questo se riusciremo a gestire meglio certe situazioni in partita potremmo giocare anche un altro tipo di calcio”.

Sotto gli occhi dell'ex Alessi ad impressionare ancora una volta la grande prova di Saviozzi. Ma il tecnico ha lodi per tutti: “Era una grossa responsibilità raccogliere il testimone da uno come Alessi, ed un po' di timore inizialmente da parte di qualcuno c'era ma si è dimostrato una garanzia. In tutte le azioni pericolose di quest'oggi ci ha messo il piede, ma non solo lui. Anche Pastorino, Damonte, Di Martino e Bruzzone, tutti i ragazzi hanno contribuito a raggiungere il risultato, non è che ci siamo arrivati solo grazie a lui”.