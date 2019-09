Calcio, Promozione. Trasferta vittoriosa del Legino, Avanzi e Romeo regalano i tre punti sul Bragno

BRAGNO 1 (ZUNINO 75') - LEGINO 2 (AVANZI 40', ROMEO 53')

Un Legino coriaceo fa bottino pieno contro un buon Bragno. I padroni di casa non sono riusciti a capitalizzare la mole di gioco e le situazioni create. Discorso contrario per il Legino che ha sfruttato al massimo le occasioni prodotte e che, rimasto in dieci per l'espulsione di Romeo, ha resistito bene agli attacchi avversari.

49' Dopo tre minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi

48' Rimpallo sulla trequarti del Legino. La palla va a Torra che infila Bresciani. Tutto annullato per fuorigioco

44' Scivolata fallosa di Scerra su La Piana. Ammonizione per il difensore valligiano

43' Forcing del Bragno, che cerca di sfruttare la superiorità numerica

39' Romeo cade in area dopo essersi incuneato sfruttando un'indecisione della retroguardia di casa. Rizzello sventola il secondo giallo. Espulso

37' Nel Bragno esce Negro ed entra Venturino

31' ACCORCIA IL BRAGNO! Zunino si inseisce nell difesa avversaria e supera il portiere con un pallonetto

30' Il Bragno inserisce Scerra al posto dell'ammonito Ndiaye

29' Ndiaye ferma Salis fallosamente impedendo la ripartenza. Ammonito

28' Zunino calcia dalla trequarti. Il tiro insidioso impensierisce Bresciani che si rifugia in angolo

27' Tobia da posizione ravvicinata calcia addosso a Giribaldi in uscita

23' Altro cambio nel Legino. Fuori Semperboni, dentro Balbi

22' Esce Rignanese nel Legino. Al suo posto Core

21' La Piana per Rignanese. Giribaldi esce bene e sradica il pallone dai piedi dell'attaccante

20' Nel Bragno Calvanico rileva Paroldo

17' Il Legino sostituisce Avanzi con La Piana

16' Tobia si invola in area. Bravo Giribaldi in uscita bassa

15' Cross di Fenoglio. Il colpo di testa di Torra finisce alto

11' Ammoniti Pietrosanti e Romeo per proteste

9' Brovida per Reverdito nel Bragno

8' RADDOPPIO DEL LEGINO! Romeo segna il goal dell'ex calciando dal limite dell'area dopo una mischia

7' Torra da solo in area calcia incrociando al volo. Fuori di poco

6' Cambio nel Legino, Salis subentra a Dorigo

5' Bella conclusione dalla distanza di Fenoglio, Bresciani vola e mette in angolo

1' Partiti, nessun cambio nelle due formazioni

Secondo tempo

45' Rizzello manda tutti a riposo. Il Bragno spreca troppo. Cinico il Legino.

40' GOAL DEL LEGINO! Sul ribaltamento di fronte Avanzi non sbaglia e trafigge Giribaldi in uscita.

38' Zunino davanti a Bresciani. La deviazione di mano del portiere è decisiva

36' Paroldo duro su Garzoglio. Ammonito

30' Vejseli per Torra che calcia a botta sicura, Bresciani para di piede. Meglio il Bragno in questo frangente

27' Torra, ben imbeccato da un filtrante, supera con un tocco rasoterra Bresciani in uscita. Ma la difesa leginese è attenta e spazza via il pallone

22' Cross di Paroldo da sinistra, ma Torra non colpisce bene. Tutto facile per Bresciani

18' Il Bragno prova manovrare, nonostante un pressing aggressivo da parte dei verdeblu

12' Punizione di Torra che si spegne di poco a lato

10' Garzoglio apre per Tobia che si invola in area e taglia la strada Negro. L'attaccante savonese va giù ma per Rizzello non è rigore

8' Rapidi ribaltamenti di fronte, ma non si registrano occasioni

2' Torra riceve palla a tu per tu con Bresciani. Fuorigioco

1' Calcio d'inzio affidato al Legino

Primo tempo

Al "P. Ponzo" di Bragno, i padroni di casa cercano continuità dopo aver collezionato quattro punti nelle prime due uscite, mentre il Legino è a caccia dei primi punti stagionali, complice la ripetizione della partita contro la Sestrese e il rinvio, per maltempo, della gara contro il Camporosso.

Legino: Bresciani, Garzoglio, Semperboni, Rinaldi, Schirru, Pili, Avanzi, Dorigo, Romeo, Rignanese, Tobia.

A disposizione: Maruca, Salis, La Piana, Boccardo, Balbi, Perria, Bertora, Brondo, Core.

Allenatore: Girgenti

Bragno: Giribaldi, Ndiaye, Negro, Reverdito, Croce, Pietrosanti, Fenoglio, Vejseli, Torra, Paroldo, Zunino.

A disposizione: Piccardi, Maia, Brovida, Scerra, Calvanico, Venturino, Borkovic.

Allenatore: Robiglio

Arbitro e assitenti: Rizzello di Savona coadiuvato da Lombardo e Camurri di Genova