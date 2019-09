Calcio. Serie D, apoteosi rossoblù: il Vado fa suo il derby con un super D'Antoni, Savona ko 2-1 e contestato dai tifosi

VADO - SAVONA 2-1 (43' D'Antoni, 50' Giovannini, 61' D'Antoni)

E' FINITA: IL VADO VINCE IL DERBY CONTRO IL SAVONA PER 2-1

94' lancio nel nulla di Lo Nigro, si avvicina la seconda sconfitta consecutiva in campionato per la formazione biancoblù

92' colpo di testa di Vita sul traversone di Buratto, tentativo che non crea pericoli alla porta rossoblù

91' sei minuti di recupero

90' gioca con il cronometro la squadra di casa, in campo Tomasini per Fossati

88' Savona impreciso e inconcludente dalle parti di Illiante, continui falli in attacco da parte dei giocatori biancoblù. Il Vado difende con le unghie e con i denti il preziosissimo vantaggio maturato grazie alla doppietta di D'Antoni

85' giallo per Tona, uno dei migliori in campo tra le file rossoblù

82' Vita per Fricano, aumenta il peso offensivo della squadra mister Siciliano

80' fallo in attacco di Disabato, striscioni poco incisivi nel reparto avanzato.

77' Piacentini per Gallo, applaudito dagli ultras savonesi al momento dell'uscita dal campo

76' PALO DI AMABILE sugli sviluppi del corner battuto da Lo Nigro, sfortunato il Savona nell'occasione

75' entriamo nell'ultimo quarto d'ora di partita, striscioni alla disperata ricerca del pareggio, Vado a protezione di un vantaggio forse inaspettato rispetto alle previsioni della vigilia

71' tensione in campo, espulso mister Tarabotto dopo un battibecco all'interno del rettangolo verde

69' Lazzaretti anticipato a due passi dalla linea da un grande Tona, pallone troppo lento di Tripoli nel cuore dell'area piccola

65' Siciliano si gioca le carte Disabato e Lazzaretti, fuori Giovannini e Marchio

62' nervosismo in campo, ammoniti Lo Nigro e Rossini

61' DOPPIETTA DI D'ANTONI, 2-1 VADO! Azione prolungata del centravanti rossoblù, che supera di forza un difensore savonese prima di calciare in diagonale alle spalle di Guadagnin

59' Amabile libera Tripoli lanciato verso l'area rossoblù, l'attaccante ex Mantova preferisce calciare invece che servire l'accorrente Buratto, completamente davanti all'estremo difensore vadese. Sfuma una ghiotta chance per il Vecchio Delfino

56' punizione dalla trequarti di Lo Nigro, Castellana di testa non riesce ad inquadrare lo specchio praticamente a tu per tu con Illiante

53' il gol degli striscioni ha infiammato la gara, con i rossoblù che si sono subito catapultati in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Particolarmente ispirato Gagliardi nella posizione di mezzo-sinistro

50' IL PAREGGIO DEL SAVONA CON GIOVANNINI! Pertica sguscia sulla destra in mezzo alle maglie rossoblù, serve con un traversone basso sul secondo palo il numero undici degli striscioni che a porta praticamente vuota trova la rete dell'1-1

47' avvio coraggioso da parte dei rossoblù, destro del solito D'Antoni, servito da Oubakent, respinto con il corpo da Castellana

46' squadre di nuovo in campo, nel Savona entra Amabile al posto di Shekiladze

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco al "Chittolina": momentaneo vantaggio del Vado grazie al gol in chiusura di tempo di D'Antoni. Striscioni più pericolosi nell'arco dei quarantacinque minuti, ma è mancato il guizzo davanti alla porta di Illiante, bravo ad evitare la capitolazione sui tentativi di Fricano e Buratto

45' un minuto di recupero

43' D'ANTONI, IL VANTAGGIO DEL VADO: traversone dalla sinistra di Oubakent e piattone destro del giovane attaccante classe 2002, tenuto in gioco da un'incerta retroguardia biancoblù. 1-0 al "Chittolina"

42' si fa vedere anche l'ex biancoblù Gallo, destro potente e centrale deviato in corner dall'estremo difensore savonese

41' tiro-cross di Gagliardi, pallone troppo telefonato che termina dritto tra le braccia di Guadagnin

38' Marchio in profondità a cercare Shekiladze, manca però l'intesa tra il terzino e l'attaccante georgiano

36' altra azione manovrata da parte del Savona, missile di Pertica che sfiora la traversa della porta rossoblù. Ai punti meglio gli striscioni, ma occhio alle ripartenze del Vado

35' Fricano ad un passo dalla rete: spettacolare destro a giro sotto l'incrocio dei pali, Illiante recupera la posizione e con un gran colpo di reni alza la palla sopra la traversa

30' miracoloso intervento difensivo di Tona, che in scivolata anticipa Tripoli pronto a calciare a due passi dalla linea

28' i rossoblù si affidano a sporadici tentativi dalla distanza, Oubakent calcia dal limite senza però creare grattacapi al numero uno degli striscioni

24' primo giallo del match proprio per Gagliardi, già beccato dal pubblico savonese nel corso di questi minuti

22' ci prova Gagliardi dai venticinque metri, pallone abbondantemente a lato della porta di Guadagnin

21' buona azione dei rossoblù sulla destra, ma il traversone di Dagnino non è preciso e termina direttamente sul fondo

18' prova ad uscire dal guscio anche il Vado, D'Antoni viene anticipato da Castellana al limite dell'area biancoblù

13' palla in verticale per l'inserimento di Giovannini, sinistro a botta sicura che esalta i riflessi di Illiante, bravo a deviare in angolo con la punta delle dita. Grande impatto sul match per il giovane attaccante classe 2001

7' più Savona che Vado in queste prime battute, grande tifo sulle tribune del "Chittolina", con gli ultras biancoblù letteralmente scatenati alla destra della nostra postazione

3' altra chance per gli striscioni. Discesa di Shekiladze sulla corsia mancina, pallone rasoterra per Buratto che in diagonale trova solo le gambe di un attento Illiante

2' subito pericoloso il Savona: corner di Buratto, sponda di Rossini e colpo di testa troppo centrale di Giovannini, che da buona posizione non riesce ad angolare la sfera.

1' inizia la sfida! Giornata soleggiata al "Chittolina", circa mille spettatori sugli spalti.

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Chittolina" di Vado Ligure, dove tra pochi minuti andrà in scena l'atteso derby tra Vado e Savona, gara valevole per la 5^ giornata del girone A di Serie D.

Capitolo formazioni. Qualche novità su entrambe i fronti: nel Vado spiccano le assenze di Donaggio, Alessi e Piacentini, mentre Siciliano conferma per dieci undicesimi la formazione vista a Sanremo, con il solo Buratto al posto di Disabato.

VADO (4-2-3-1): Illiante; Ferrara, Tona, Redaelli, Dagnino; Marmiroli, Fossati; Oubakent, Gallo, Gagliardi; D'Antoni. A disposizione : Vasoli, Alberto, Aurelio, Piu, Alessi, Criscito, Tomasini, Donaggio, Piacentini. Allenatore : Tarabotto