Calcio. Vado-Savona, vietato sbagliare: dopo dodici anni ritorna l'atteso derby bianco-rosso-blu

Definire "decisiva" una gara il 29 settembre è sicuramente esagerato, ma il sentitissimo derby tra Vado e Savona, in programma questo pomeriggio al "Chittolina", assume un peso specifico per la classifica e l'autostima delle due squadre, bisognose di punti per non vedere complicarsi i rispettivi obiettivi già a inizio autunno.

"Vietato sbagliare" è quindi lo slogan più adatto per inquadrare la sfida tra rossoblù e striscioni, che tornano ad affrontarsi in Serie D dopo ben dodici anni (ultimo precedente nella stagione 2007-2008, risultato finale 1-1): Tarabotto-Siciliano, Alessi-Tripoli e Gagliardi-Disabato saranno alcuni degli inediti duelli pronti ad infiammare questa 5^ giornata di campionato.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni sulle tribune dell'impianto vadese, con quasi mille spettatori pronti ad incitare i rispettivi beniamini. In casa rossoblù da registrare la totale emergenza in difesa, dove verranno probabilmente schierati Tona e Redaelli al posto dei centrali titolari Scannapieco e Castaldo. In attacco è ballottaggio tra D'Antoni e Piacentini per affiancare Alessi, mentre tra i pali dovrebbe spuntarla Illiante.

Gara da non fallire assolutamente anche per la formazione di mister Siciliano, pronto a ripartire da quelle buone indicazioni estrapolate dal match di Coppa Italia contro la Sanremese. Spazio quindi al 4-3-1-2 disegnato mercoledì scorso, con alcuni ballotaggi in ogni reparto: tra i pali pare certa la conferma di Guadagnin, mentre in difesa potrebbe stringere i denti Dinane nel ruolo di terzino sinistro, con Castellana, Rossini e Pertica a completare il reparto arretrato. Lo Nigro giostrerà nel ruolo di play al posto dell'infortunato Obodo, mentre toccherà a Disabato innescare le due punte Tripoli e Vita (quest'ultimo insidiato da Shekiladze per una maglia da titolare).

Svsport.it seguirà minuto per minuto il match odierno, con webcronaca diretta a partire dalle 14.55.