Millesimo, lunedì 30 settembre i funerali di mister Edy Amendola

Questo il messaggio postato sulla propria pagina dall'Asd Millesimo :

"Caro Edy, potevamo accettare tutto, ma proprio tutto, ma questa no, questa non dovevi proprio farla. Siamo ancora sotto schock per questo colpo di scena, un colpo di scena che non riusciamo ad accettare. Punto centrale della nostra società, punto di riferimento per tutto il calcio locale, hai dato tanto per la collettività. Ti sei speso nel sociale senza freni, hai educato in modo esemplare centinaia di bambini, li hai cresciuti, sia sotto il profilo sportivo che sotto il profilo umano. Vivevi per gli altri, non ti sei mai sottratto nel dare aiuto a persone che sapevi essere in difficoltà. Un uomo buono, onesto, leale...un grande uomo. Te lo hanno riconosciuto in tanti oggi, in questa giornata che vorremmo non fosse mai esistita. Li ringraziamo tutti da parte tua.