Promozione, il Varazze è inarrestabile: battuto 5-2 il Serra Riccò

VARAZZE - SERRA RICCÓ 5-2 FINE

Reti: 10' 31' Draghici, 11' Gagliardi, 24' Baroni L. rig., 73' Baroni F., 77' Crocilla, 87' Angella

49' Finisce qui! Varazze ancora a punteggio pieno

42' GOL VARAZZE! Angella dopo una mischia batte in rete

38' Tagliabue rileva Ghigliazza

37' Bonavia salva su Lobascio

32' GOL VARAZZE! Contropiede magistrale con Fabio Baroni che imbecca Crocilla, il cui sinistro preciso si infila sul secondo palo

28' GOL VARAZZE! Gol fantastico di Fabio Baroni! Punizione potente da fuori area e pallone sotto all'incrocio dei pali

23' Greco e Garetto rilevano Saporito e Gagliardi

21' Bonara chiude tutto su Baroni F., grande diagonale difensiva

16' Saporito prova il destro a giro, si salva in tuffo Lucchetti

1' Riprende il match con il Serra Riccò che manda in campo Bonara, Ennaouy e Perdelli per Bricchi, Burdo E. e Re. Varazze inveve con Baroni F. e Crocilla per Cozzi e Piccardo

SECONDO TEMPO

46' Finisce il primo tempo

40' Partita molto bella e frizzante, con entrambe le compagini che giocano a visp aperto

31' GOL SERRA RICCÒ! Ancora Draghici, bravissimo nello scavalcare Bonavia con un pallonetto e a depositare la sfera di testa

24' GOL VARAZZE! Baroni spiazza Lucchetti

23' RIGORE PER IL VARAZZE: atterrato Saporito, arbitro senza dubbi fischia la massima punizione

20' Corner per il Serra Riccò battuto da Rizzo, Ghigliazza libera

17' Varazze che prova a spingere sulle fasce, sfruttando la velocità di Saporito, ospiti ben schierati in campo

11' PAREGGIO DEL VARAZZE! I ragazzi di Calcagno non si abbattono e pareggiano i conti con Gagliardi, bravo a farsi largo in area e colpire di testa

10' GOL SERRA RICCÒ! Draghici sfrutta al meglio un contropiede e infilza Bonavia

4' Occasione ospiti! Guidetti mette in mezzo dalla trequarti, nessuno tocca la sfera e per poco sorprende Bonavia. Il portiere è attento e mette in corner

1' Fischio d'inizio!

VARAZZE: Bonavia, Bisio, Rampini, Kepi, Ghigliazza, Baroni L., Saporito, Gagliardi, Angella, Cozzi, Piccardo. A disp. Bruzzone, Gambaruto, Tagliabue, Crocilla, Greco, Garetto, Baroni F., Perrone, Fazio. All. Calcagno

SERRA RICCO': Lucchetti, Guidetti, Burdo F., Bricchi, Burdo E., Boccardo, Re, Ottolini, Lobascio, Rizzo, Draghici. A disp. Ferrada, Albanese, Perdelli, Ferrero, Massa, Ennaouy, Bonara, Bizzarri. All. Arecco

Buon pomeriggio dalla Natta di Celle Ligure, dove oggi si incontrano Varazze e Serra Riccò. I padroni di casa vogliono far valere la regola del campo domestico per guadagnare 3 punti importanti e proseguire a punteggio pieno, ma prima devono battere un Serrà Riccò in salute e con la voglia di tornare a casa con una vittoria pesante in ottica salvezza