Bocce, Mondiali Giovanili di Alassio: arriva il bronzo iridato per il loanese Sciutto, doppio oro per Matteo Mana

Calato il sipario, con un bilancio più che soddisfacente, sulla rassegna iridata che ha tenuto banco per cinque intense giornate al Palaravizza. Nell’Under 23 doppietta per Matteo Mana: nel tiro progressivo e nella prova coppie (con Alex Zoia, in finale 13-0 alla Francia!). Italia al top nella prova a coppie anche tra gli Under 18, con Simone Mana e Mattia Falconieri. Nel tiro di precisione Under 23 trionfo di Gabriele Graziano. Due ori per la Francia, uno per Slovenia e Argentina. Singolare finale tutta sudamericana nel tiro di precisione Under 18. Stabiliti tre record mondiali: uno migliorato e due eguagliati.

Medaglie azzurre, interesse mediatico, consenso degli organi sportivi e politici, apprezzamento dei partecipanti, riscontro per i partner commerciali, promozione del territorio e delle sue eccellenze, coinvolgimento di nuovo pubblico. E’ estremamente positivo, sotto tutti i punti di vista, il bilancio del Mondiale Under 18 e Under 23 di sport bocce, specialità volo, su cui sabato 29 è calato il sipario al Palaravizza di Alassio, davanti ad un folto pubblico e numerose telecamere, dopo cinque intense giornate che hanno visto protagonisti i giovani di 21 Paesi.



Il 50% delle medaglie d’oro in palio sono finite al collo degli atleti italiani. La doppietta tricolore è arrivata proprio nella prova a coppie, quella abbinata al premio in ricordo di Dino Righetti (a lungo d.t. della nazionale giovanile), giocata con le bocce colorate (verdi e rosse, pallino bianco), per merito di Matteo Mana e Alex Zoia nell’U23 e con Simone Mana (pur entrambi cuneesi, non ci sono parentele tra i due Mana) e Mattia Falconieri nell’U18, nel tiro di precisione U23 con Gabriele Graziano e nel tiro progressivo U23 con lo stesso Matteo Mana, unico capace di concedere il bis tra i 120 in gara.