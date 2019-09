Calcio. Savona, Siciliano è deluso e arrabbiato dopo il ko di Vado: "Siamo molli, senza cattiveria non si va da nessuna parte" (VIDEO)

E' una furia anche mister Sandro Siciliano dopo la pesante sconfitta del suo Savona nel derby contro il Vado: "Questa è la Serie D, ma qualcuno forse non l'ha ancora capito. Bisogna correre e suonarle, sportivamente parlando, prima di essere belli e luccicanti".

Parole chiare che arrivano in un momento molto delicato, con gli striscioni chiamati a scendere nuovamente in campo mercoledi pomeriggio contro la lanciatissima Fezzanese: "Dobbiamo svoltare sotto l'aspetto mentale - aggiunge il tecnico biancoblù - altrimenti è inevitabile che la società prenda provvedimenti sia su di me, sia sui giocatori"

Da salvare le prestazioni degli under, Pertica, Amabile e Giovannini, che hanno iniziato e concluso l'azione del momentaneo 1-1.