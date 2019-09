Calcio, Veloce - Taggia. L'ombra del replay, i ponentini invocano l'errore tecnico

Dopo Sestrese - Legino, pronta ad essere rigiocata a causa di un errore tecnico commesso dal direttore di gara, una nuova partita è a rischio "replay".

Parliamo di Veloce - Taggia, vinta al 90' 1-0 dai granata.

L'episodio chiave è il gol annullato a Miceli, pronto a ribadire in porta il penalty calciato da Binello. Il direttore di gara non ha però convalidato la rete, convinto che la sfera fosse stata respinta dal palo e non all'estremo difensore dei savonesi.

“Lo so che è un caso diverso rispetto a quello accaduto al Legino - ha dichiarato il presidente del Taggia, Beppe Ghu - ma è assurdo perdere una partita cosi. La prova tv non esiste nei dilettanti ma so per certo che la guardano per decidere alcune cose, peccato non esistano riprese del rigore di Miceli. “Il ricorso lo faccio, se non altro per farci sentire nelle sedi opportune. ”.

La replica del dirigente granata, Giorgio Levo:

"L'arbitro dice che gli è scappato un fischio, e ha ripreso il gioco scodellando la palla. Noi ci siamo fermati, il gol andava annullato. Per il resto, l'arbitro ci ha penalizzato tutta la partita. Spero non ce la facciano ripetere, sarebbe sportivamente ingiusto".

