A Pozzetto e Cappiello la 3a Gran Fondo On Energy

Ne era ben conscio il pinerolese Davide Busuito che il fiorentino Federico Pozzetto, suo compagno di fuga, non sarebbe stato da portare in volata, ma l'ultimo strappo di Boissano non è stato sufficiente per scrollarsi dalle ruote il toscano. La volata ottimamente impostata dal piemontese, non ha retto la potenza di Pozzetto che è riuscito a passare il traguardo a braccia alzate.

Terza piazza per Pasqual Busquet che, perdendo il contatto con i battistrada sul colle del Quazzo, ha percorso gli ultimi chilometri in solitaria.

Tra le donne una gara senza storia quella della torinese Olga Cappiello che, ripresasi da poco dalla caduta occorsa in Polonia ai recenti Campionati Mondiali Master, ha dimostrato di essere ancora la migliore staccando di alcune leghe le avversarie. Con lei sul podio sono salite la cuneese Federica Morano e la novarese Sabrina De Marchi.

La giornata di sabato è stata di festa. Un happening organizzato dallo staff di On Energy, nato dalla mente del suo titolare Dimitri Miolano. L'azienda monegasca si è infatti messa in gioco per creare una parantesi divertente per i ciclisti presenti.

Oltre il suo animato stand all'interno del Village, si sono succeduti grandi campioni del passato, quali Pietro Dutto campione italiano di biathlon e forte cicloamatore, Ivan Cappelli, forte triatleta loanese, Olivero Troia della UEA Cycling Team, Nicolò Garibbo della Overal Cycling Team, Leonardo Bonifazio e Davide Rebellin.

Con loro un nutrito gruppo di cicloamatori han preso il via per una simpatica sgambata tra le colline loanesi.

Al rientro birra per tutti e lo street food. La serata è stata allietata dalla musica dal vivo di uno spettacolare gruppo locale.

La direzione On Energy ha sfruttato questo importante sfondo per siglare l'accordo di main sponsoring con Laurent Elleon organizzatore della nuova classica per professionisti Mercantour, che prenderà il via il 18 maggio 2020, in Francia.

Altri VIP si sono aggiunti la mattina di domenica, pronti per la partenza. Ben noti i volti di Niccolò Bonifazio, Ilaria Sanguineti ed Erica Magnaldi.

Tra le società, il sodalizio che ha portato alla partenza il maggior numero di atleti è stato il torinese Rodman Azimut Squadra Corse, seguito a ruota dal cuneese GS Passatore e dal torinese Jolly Europrestige.

Con la Gran Fondo On Energy si chiudono anche i due circuiti di cui fa parte, ossia, il Trofeo Loabikers e il Gran Premio Costa Ligure, che verranno premiati sabato 23 novembre nel pomeriggio, in luogo ancora da definirsi.

CLASSIFICHE

1. Federico Pozzetto (Asd Cicli Copparo); 02:45:01.01

2. Davide Busuito (Team De Rosa Santini); 02:45:01.02

3. Pascal Bousquet (Gs Bicisport Ospedaletti); 02:47:48.78

4. Andrea Pisetta (Biemme Garda Sport Ssdrl); 02:51:42.77

5. Tommaso Galimberti (Asd Rodman Azimut Squadra Corse); 02:51:42.78

6. Mattia Magnaldi (Team De Rosa Santini); 02:51:43.03

7. Luca Ripamonti (Flandres Love - Sportland); 02:51:43.54

8. Stefano Prandi (Bicistore Cycling Team); 02:51:44.03

9. Erik Rosaire (Ads Vigili Del Fuoco Godioz); 02:51:45.53

10. Pietro Dutto (Vigor Cycling Team); 02:52:40.78

1. Olga Cappiello (Team De Rosa Santini); 03:12:07.34

2. Federica Morano (Asd Gs Passatore); 03:14:06.10

3. Sabrina De Marchi (Somec-Mg.K Vis-Lgl); 03:19:43.84

4. Veronica Pardini (Asd Rodman Azimut Squadra Corse); 03:21:09.60

5. Matilde De Sciora (Asd Rodman Azimut Squadra Corse); 03:25:01.36

6. Loredana Girello (Ristorocycles Team); 03:29:29.86

7. Samanta Bellinzona (Asd Varzi); 03:29:47.86

8. Barbara Ramorino (Bicistore Cycling Team); 03:30:06.63

9. Georgina Makhandi (Bicistore Cycling Team); 03:31:14.39

10. Elisabetta Debernardi (Asd Rodman Azimut Squadra Corse); 03:31:48.12

SOCIETA'

1. Rodman Azimut Squadra Corse

2. Gs Passatore

3. Jolly Europrestige

Classifiche complete sul sito di WinningTime alla pagina dedicata.

Le informazioni dettagliate sono presenti sul sito Internet della manifestazione