Appuntamento questo mese con Varazze Outdoor

Per due fine settimana Varazze e il suo territorio saranno la cornice in cui si svolgeranno le iniziative sportive, organizzate dalla locale Vaze Free Time e dal suo presidente Marco Way, che ha recentemente svelato il programma, comunicando una grande novità, la tappa mondiale del circuito MTB elettroassistite che si svolgerà a Varazze il 5 ottobre e che darà il via a una serie di eventi che copriranno come detto due week-end all'insegna dello sport e dell'aria aperta.



"Un grande progetto - spiega l'assessore allo Sport Luigi Pierfederici - che va avanti ormai da 6 anni, nell'ottica della continuità che mette al primo posto la promozione del territorio di Varazze, dal mare al nostro bellissimo entroterra.

"Con la tappa mondiale del circuito e-Bike elettro-assistite - conclude il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano - il nome di Varazze si attesterà tra i nomi più importanti nel panorama outdoor e questo è un grande risultato raggiunto grazie al lavoro di tutti".

Questo il programma:





E-Eis (campionato Mondiale MTB elettroassistite) :

Sabato 5 Dalle ore 10 Apertura Stand iscrizioni e prove libere percorso



Dalle ore 10 alle 19 Piazza Dante Mostra di foto d'epoca a cura di Varagine.it Archivio Storico Fotografico



Dalle ore 17:30 Party Riders in Piazza Dante aperto a tutti



Shuttle per risalite prove settimanali

ASD Beigua Insane Tribu cell 3476681000

(35 posti)



Domenica 6 ore 8 ritrovo Gara

info e iscrizioni su www.e-enduro.it



Domenica 13 ottobre

7a Voga in Riviera

ore 9:00 / 10:30: iscrizioni

ore 11:00: Partenza competizioni



Parapendio

Dalle ore 8:30

Possibilità di Volare sui cieli della nostra splendida Cittadina nel weekend del 12/13 Ottobre





TOUR Guidato sulle ps di gara Domenica 13 Ottobre con MTB elettroassistite

ore 9:00

Tour in E-MTB sui nostri splendidi Trail



KAYAK tour

ore 10:0 Escursione in kayak il 13 Ottobre

Trekking Varazze Panoramica

ore 9:00

Tour alla scoperta dei panorami più suggestivi della nostra città domenica 13 Ottobre

Varazze-Madonna della Guardia - Corso Europa km 13 circa Costo Gratuito

Abbigliamento: scarponi da montagna, zaino, acqua