Cairo, domenica 20 ottobre la presentazione del libro "Cent'anni di emozioni gialloblu"

Una giornata di festa per celebrare i 100 anni della Cairese. L'appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre. Un evento che unirà il centro cittadino di Cairo Montenotte allo stadio "Cesare Brin" situato in località Vesima.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10.30 presso il Teatro "Osvaldo Chebello" con la presentazione del libro "Cent'anni di emozioni gialloblu”, scritto Giorgio Caviglia, Raffaele Grillo e Maurizio Oniceto (prefazione di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport). Il volume contiene tutte le formazioni, i giocatori, le vittorie e le sconfitte, le cadute e le risalite, gli episodi e gli avvenimenti del sodalizio valbormidese. A seguire, verrà presentato il libro "Un calcio al Passato" di Gianni Repetto e Miro Zunino.

Alle ore 13.30 buffet di benvenuto allo stadio "Cesare Brin". Alle ore 14.30 sfilata dei giocatori dell'intero settore giovanile, insieme agli ex giocatori, dirigenti e allenatori. A seguire, alle ore 15, partita di campionato di Eccellenza ligure Cairese-Genova Calcio.

Durante le celebrazioni verranno consegnate le pergamene di merito e sarà presentato il nuovo inno della Cairese, ideato e scritto dalla cantautrice locale Francesca Varaldo, in arte Varry.