Calcio Amatoriale. In rampa di lancio il 1° campionato invernale amatoriale Futsal targato FIGC

Nuovo progetto in cantiere per la Delegazione Provinciale di Savona della FIGC, che da quest’anno propone il primo campionato provinciale amatoriale di Futsal (calcio a 5).

Il torneo, portato avanti dal Responsabile Organizzativo Alessandro Spotorno, ha come termine per le iscrizioni il 10 ottobre e verrà giocato nei campi al coperto del “Sacro Cuore” di Savona, gestito dalla società U.S. Priamar, e del “Centro Sportivo Piani d’Ivrea” di Varazze, della SSD Varazze 1912 Don Bosco.

Per tutte le informazioni del caso è possibile contattare il Responsabile al 328 9110318 o via mail alexspot1966@libero.it.