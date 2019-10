Calcio, Prima Categoria. Un avvio da incorniciare per il Pontelungo, mister Zanardini: "Non pensavamo in un avvio così buono, ma adesso bisogna lavorare sodo per il campionato"

Un ruolino di marcia straordinario quello del Pontelungo in Coppa Liguria, i ragazzi di mister Fabio Zanardini mettono a segno cinque successi in cinque gare, conquistando il girone A e il passaggio del turno. Estremamente soddisfatto il tecnico ingauno, che però tiene i piedi per terra:

“Dire che siamo contenti è riduttivo!” – esclama Zanardini – “Non pensavamo di fare così bene fin da subito e per questo faccio i complimenti ai miei ragazzi. Siamo riusciti a trovare la giusta quadra anche con i nuovi arrivi, che si sono messi a disposizione al 110% fin dal primo giorno. In queste categorie il gruppo è alla base per fare dei risultati e per questo stiamo provando a crearlo per poter dire la nostra in questa stagione. Siamo però solo all’inizio, questo risultato però serve certamente per fare morale.”

Un campionato che si profila molto combattuto e avvincente: “Sarà una bella lotta al vertice” – prosegue il tecnico – “Ci sono almeno 5-6 squadre che sulla carta se la possono giocare. La squadra da battere, a mio modo di vedere, sarà certamente il Soccer Borghetto, che ha nel sempre verde Carparelli l’arma in più. Noi proveremo ad alzare ulteriormente l’asticella rispetto alla passata stagione, anche se non sarà facile. Dobbiamo proseguire su questa strada, che è quella giusta per fare qualcosa di importante.”