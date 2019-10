Calcio, Promozione. Mister Girgenti: "Col Bragno non è stata una buona gara, abbiamo concesso troppo"

Una vittoria per 2 a 1 su un campo difficile come il "Ponzo" di Bragno. Mister Girgenti non si fa però distrarre dal risultato e ha ben chiari i motivi che hanno fatto vivere al suo Legino un pomeriggio di passione. "Dove possiamo arrivare? Non lo so, tutto dipenderà dalla crescita mentale di questa squadra", commenta a caldo. Domenica, in evidenza la grande prestazione del portiere classe 1999 Emanuele Bresciani.