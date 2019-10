Calcio. Savona, domani il recupero di campionato contro la Fezzanese. Siciliano: "Abbiamo le qualità tecniche per svoltare, ma i ragazzi devono mettere in campo più rabbia e cattiveria" (VIDEO)

In casa Savona si respira ancora grande delusione dopo l'inaspettato ko di domenica scorsa contro il Vado, ma il calendario di Serie D, complice anche le allerte meteo che iniziano ad impazzare da ponente a levante, offre agli striscioni la possibilità di un immediato riscatto.

Domani pomeriggio andrà infatti in scena il recupero della 4^ giornata contro la capolista Fezzanese, autentica rivelazione di questo inizio stagione con quattro vittorie su quattro partite fin qui disputate.

Nella conferenza stampa della vigilia, mister Siciliano ha analizzato in lungo e in largo la situazione tecnica e mentale della squadra, auspicando una svolta in termini di cattiveria agonistica e personalità