Calcio, Seconda Categoria. Inizio senza successi per il Santa Cecilia ma Luca Lasio non dispera: "Domenica giornata storta. Arriveremo pronti al campionato"

Tre sconfitte in altrettante gare. Risultati alla mano, non sembra essere iniziata sotto una buona stella la stagione del Santa Cecilia. “Vero, dal punto di vista dei risultati l'avvio non è stato dei migliori. Ma non è tutto da buttare”, commenta Luca Lasio.

"La sconfitta di domenica contro la Vadese ha coinciso con una partita totalmente negativa sotto tutti i punti di vista. Anche per merito di un'ottima vadese. Tuttavia, in occasione delle due precedenti uscite, abbiamo tenuto bene il campo nonostante le sconfitte", spiega il direttore sportivo degli "orange".





"Quello che ci interessa – conclude – è arrivare pronti per l'inizio del campionato. Ultimamente, causa ferie ed infortuni, non abbiamo potuto contare su tutti gli effettivi. Nota positiva l'inserimento dei nuovi acquisti, che si stanno ambientando bene".