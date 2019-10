La sconfitta per 5 a 2 maturata all'"Olmo-Ferro" contro il Varazze ha lasciato l'amaro in bocca al ds dei genovesi Marco Parodi, che dopo un buon inizio non avrebbe mai immaginato un passivo così largo alla fine. Domani, ci sarà già modo di riscattarsi in occasione del recupero del match contro la Veloce.