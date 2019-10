Volley femminile. Il VT Finale supera la Maurina e passa il turno in Coppa Liguria

Anche le imperiesi non hanno potuto nulla contro lo strapotere del Finale

COPPA LIGURIA - Maurina Strescino IM – VT Finale 0-3 (21/25-15/25-15/25)



Ennesimo successo per il VT Finale, questa volta sulla Maurina Strescino Imperia per tre set a zero.

Il primo set è equilibrato con le maurine che se la giocano, ma il parziale premia il VT Finale con il punteggio di 21-25. Il secondo e il terzo set si concludono con un doppio 15-25 per le savonesi che chiudono i giochi.

Nella classifica finale del Girone F, la Maurina chiude a 7 punti scavalcata proprio dal VT Finale a quota 9. Fanalino di coda a quota 3 punti l’Albisola Pallavolo.

CLASSIFICA FINALE GIRONE F

9 VT Finale

7 Maurina Strescino Imperia

3 Albisola Pallavolo