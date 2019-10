Scherma, Leon Pancaldo: grande inizio di stagione al Trofeo Antico Castello di Rapallo

Grande inizio di stagione per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., che domenica 29 settembre si è messa in luce alla prima tappa del trofeo Antico Castello, organizzato dal Club Scherma Rapallo, con ottimi piazzamenti ottenuti da Enea Bruzzone, classe 2008, che, nella Categoria Allievi/ragazzi/giovanissimi, dopo un ottima prova, cede solamente in finale guadagnando la seconda piazza del podio, ad un atleta di due anni più grande. Nella stessa categoria, buona prestazione anche di Sebastiano Orioli.

Mentre nella categoria Allieve/ragazze, Giulia Gosio guadagna anche lei la seconda piazza del podio, dopo una bellissima finale punto a punto con un avversaria di una categoria superiore.

Si ferma invece ai gradini del podio la gara di Letizia Bragato dopo un ottimo percorso netto ai gironi dove si è classificata al primo posto.

Il maestro Sergio Nasoni non ha nascosto la propria soddisfazione per la della prestazione dei suoi atleti, soprattutto dopo sole due settimane dalla ripresa degli allenamenti.