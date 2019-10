Finalmente arriva la chiamata tanto attesa per Riccardo Gagliolo, che dopo tanta gavetta in Serie B e l'approdo in Serie A prima con il Carpi e poi con il Parma, si guadagna la prima chiamata nella Svezia.

Classe 1990, ed ex Andora, Sanremese e Imperia il difensore è stato chiamato dal CT Janne Andersson per i prossimi impegni dei gialloblu scandinavi validi per le qualificazioni ad Euro 2020.

Gagliolo, andorese doc, ha però la doppia nazionalità grazie alle origini svedesi della madre.