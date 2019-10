Calcio giovanile. Academy Savona - Legino, ancora un week end ricco di successi

Weekend indimenticabile per l' Academy Savona Legino: secondo trofeo consecutivo per la leva 2010 di Ottonello, vittoriosa a Bragno; primo titolo per i 2009 di Scaletta ad Acqui e sconfitta solo ai rigori per i 2009 di Magnoli nella finale del torneo di Chatillon. Ottime prove delle leve 2011 e 2012 nelle amichevoli di Pietra Ligure, ma soprattutto costante crescita dei tesserati, a conferma dell' ottimo lavoro svolto con professionalità ed impegno dagli istruttori al campo Ruffinengo.