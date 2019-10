Calcio, Promozione. La Veloce cerca il secondo sigillo, alle 20:30 il recupero con il Serra Riccò

In attesa di conoscere le sorti del ricorso del Taggia, dopo l'1-0 conquistato dai granata domenica scorsa al "Levratto", la squadra guidata da Mario Gerundo tornerà in campo questa sera alle 20:30 per dare continuità alle proprie prestazioni e, possibilmente, smuovere ulteriormente la classifica.

Tra poche ore, in terra genovese, si disputerà infatti il recupero della seconda giornata, rinviata causa allerta meteo, con i savonesi pronti a dare continuità al proprio momento positivo. Attenzione però alla voglia di rivalsa del Serra Riccò, alla prima tra le mura amiche ma reduce dal capitombolo (2-5) contro la capolista Varazze.

A dirigere il match sarà Ravera di Chiaravi, coadiuvato da Massa (Chiavari) e Arado (Genova).

Livescore attivo su Svsport.it