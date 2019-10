Calcio. Serie D. Orgoglio, grinta, cattiveria e determinazione per risalire subito la china: Savona all'esame Fezzanese nel recupero di campionato

C'è grande curiosità nel vedere il modo in cui reagirà il Savona dopo la bruciante sconfitta rimediata tre giorni fa nel derby contro il Vado. La squadra di Siciliano, chiaramente blindato dal direttore sportivo Christian Papa nell'immediato post partita del "Chittolina", riceverà questo pomeriggio, nel recupero della 4^ giornata di campionato, la visita della lanciatissima Fezzanese, a punteggio pieno dopo i successi ottenuti contro Ligorna, Sanremese, Casale e Fossano.

Un ruolino di marcia invidiabile per la formazione di Sabatini, al terzo anno consecutivo sulla panchina dei "verdi": la partenza di bomber Baudi pare non aver intaccato i meccanismi di gioco della squadra levantina, dove spiccano intensità, idee chiare e giocatori ormai diventati vere e proprie certezze in grado di trascinare il resto del gruppo. Particolare attenzione al duo offensivo Cantatore-Diallo, apparso già in grande forma nel match di Coppa Italia giocato al "Chittolina" lo scorso 25 agosto proprio contro il Savona.

Un Savona chiamato a dare risposte importanti sul piano della determinazione e della rabbia, come sottolineato dal tecnico biancoblù nella conferenza della vigilia: "Abbiamo le qualità tecniche per svoltare, ma serve più cattiveria nei momenti chiave della partita". Riferimento lampante alla sfida persa domenica con i rossoblù, bravi a colmare un divario tecnico piuttosto significativo grazie a corsa, grinta e spirito di sacrificio. Non è piaciuto infatti l'atteggiamento degli striscioni dopo il momentaneo pareggio a inizio ripresa di Giovannini, episodio che avrebbe dovuto invertire l'inerzia della gara proprio a favore del Savona, schiacciato invece dalla rabbiosa reazione di un Vado capace di riportarsi in vantaggio a metà ripresa con il secondo gol di D'Antoni.

Con alcuni "senior" non ancora al top dal punto di vista fisico e mentale, mister Siciliano può godersi le buone prestazioni degli under Pertica, Lazzaretti, Amabile e Giovannini, con la speranza che già dal match odierno si possa contare a pieno sull'intera rosa costruita in estate dalla nuova società del presidente Patrassi.

Ancora fermi ai box Obodo e Mehic, mentre rientrerà dalla squalifica Ghinassi. Il terzo impegno in sette giorni (con la Lavagnese attesa al "Chittolina" già domenica prossima), costringerà il trainer biancoblù a valutare alcune situazioni legate alla formazione di partenza, cercando comunque di dare continuità a un undici di base che possa trovare in fretta i giusti automatismi.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, con diretta scritta sulle pagine di Svsport.it.