Calcio. Serie D, il Savona si ritrova e supera la Fezzanese con la doppietta di Tripoli

SAVONA - FEZZANESE 2-1 (6' Tripoli, 67' Tripoli, 70' Addiego Mobilio)

E' FINITA! IL SAVONA BATTE 2-1 LA FEZZANESE DOPO UNA PARTITA EMOZIONANTE. Decisiva la doppietta di Tripoli con un gol per tempo, due legni colpiti dagli striscioni e tre dagli spezzini. Espulso Amabile nel finale, ma per la squadra di Siciliano è una grande prova di carattere dopo la brutta gara di Vado

93' PALO DI DIALLO A DUE PASSI DALLA LINEA, clamorosa occasione per la Fezzanese dopo un'azione prolungata nei pressi dell'area biancoblù

92' falli da una parte e dall'altra, il Savona cerca di difendere con le unghie e con i denti il vantaggio maturato fin qui

90' cinque minuti di recupero

87' ROSSO DIRETTO PER AMABILE, entrata con piede a martello su un giocatore spezzino. Savona in dieci uomini

86' terzo corner consecutivo battuto dal Savona, che cerca di tenere lontana la Fezzanese dalla propria area di rigore

84' ammonito Guadagnin per perdita di tempo, ennesimo cartellino estratto dal direttore di gara

83' TRAVERSA DI VITA SUL CORNER di Disabato, si pareggia il conto dei legni dopo le occasioni precedenti di Albani e Mobilio

81' respira il Savona con la ripartenza orchestrata da Fricano, angolo per i biancoblù

79' incrocio dei pali dalla lontanissima distanza colpito da Mobilio, che brivido per gli striscioni...

77' nel Savona esce l'autore della doppietta Pietro Tripoli, al suo posto Vita

75' Fezzanese rinfrancata dal gol del 2-1, ancora quindici minuti di battaglia qui al Chittolina

70' MOBILIO TROVA LA RETE DEL 2-1. Grandissima punizione che termina a fil di palo alla sinistra di Guadagnin. Partita riaperta al "Chittolina"

68' Siciliano manda in campo Disabato per Lo Nigro, mentre nella Fezzanese entrano Dell'Amico e Cantatore al posto di Saporiti e Grasselli

67' TRIPOLIIII! IL RADDOPPIO DEL SAVONA! Liscio clamoroso del portiere Greci in uscita, ne approfitta il numero dieci biancoblù che a porta vuota trova la rete del 2-0

65' corner di Lo Nigro che termina direttamente sul fondo

62' giallo per Tripoli, nel frattempo entra Amabile al posto di Albani

57' nella Fezzanese entrano Valente e Bongiorni al posto di Terminello e Bonfiglioli

55' veloce ripartenza di Tripoli per vie centrali, suggerimento per l'accorrente Albani che di destro non riesce ad angolare la mira, favorendo la respinta con il corpo di Greci

53' Diallo in diagonale da posizione defilata, Tissone smorza il destro del possente centravanti biancoverde concedendo il corner alla squadra di Sabatini

51' entrataccia di Bonfiglioli su Fricano, ma l'arbitro Tesi di Lucca lascia clamorosamente proseguire

49' altra giocata spettacolare di Giovannini sulla destra, pallone arretrato per Tripoli la cui conclusione viene ribattuta con il corpo da un difensore della Fezzanese

47' Grasselli ci prova dalla lunghissima distanza, Guadagnin blocca in tuffo con grande sicurezza

46' ricomincia la sfida, Siciliano inserisce Marchio al posto di Pertica, già ammonito nel corso del primo tempo

SECONDO TEMPO

Alla pausa il Savona conduce per 1-0 sulla Fezzanese, decide al momento la rete di Tripoli al sesto minuto

45'+4' finisce la prima frazione di gioco con l'ammonizione di Lo Nigro e alcune scintille tra i giocatori che stavano rientrando nel tunnel degli spogliatoi. Direzione arbitrale da rivedere con diverse decisioni poco convincenti

45'+3' ci prova sempre Mobilio, ma la barriera respinge il sinistro del numero dieci spezzino

45'+2' ingenuità di Albani all'altezza dei ventidue metri, la Fezzanese potrà usufruire di un interessantissimo calcio piazzato

45' tre minuti di recupero

43' spunto sulla destra di Pertica, che guadagna una punizione dal lato corto dell'area spezzina. Fa buona guardia il portiere Greci, bravo ad allontare con i pugni la parabola di Lo Nigro

40' primo cambio per Siciliano, entra Buratto al posto di D'Ambrosio. Non cambia l'assetto tattico dei biancoblù

39' PALO COLPITO DALLA FEZZANESE, destro a botta sicura di Mobilio che centra il legno alla sinistra di Guadagnin

38' duro contrasto tra Albani e Diallo, fallo fischiato al centrocampista biancoblù tra le vibranti proteste del pubblico

35' Fricano pesce nuovamente Albani al limite dell'area, destro di prima intenzione direttamente sul fondo

33' buona chiusura di Rossini sul traversone basso di Terminello, corner per i verdi

30' il secondo tentativo della Fezzanese è ancora ad opera di Mobilio, sinistro a giro sul palo più lontano che non inquadra lo specchio

27' CLAMOROSO PALO DI ALBANI! Tripoli difende palla sulla destra, serve il giovane centrocampista biancoblù che dai venti metri colpisce in pieno il montante della porta di Greci. Savona sfortunatissimo nell'occasione

26' cartellino giallo anche per D'Ambrosio, entrata in ritardo su Monacizzo nel cerchio centrale del campo

22' Diallo fermato fallosamente in ripartenza, ammonito Grasselli per proteste: il numero 25 spezzino chiedeva il giallo all'indirizzo dell'autore del fallo Castellana

16' Addiego Mobilio cerca di scuotere i suoi, destro da fuori area troppo debole e centrale per impensierire Guadagnin

13' splendido colpo di tacco del solito Giovannini a cercare Albani, che viene anticipato al limite dell'area dall'intervento in scivolata di Zavatto

11' altro pallone recuperato da Giovannini, ma il suggerimento in profondità per Tripoli è completamente fuori misura

8' biancoblù schierati con il 3-5-2 visto già alla prima giornata contro il Seravezza, gli spezzini rispondono con il tradizionale 4-3-3 di mister Sabatini

6' TRIPOLI! IL VANTAGGIO DEL SAVONA! Gli striscioni recuperano palla sulla trequarti con Giovannini, bravo a scatenare la corsa di Tripoli, che in diagonale trafigge Greci. 1-0 al "Chittolina"

1' inizia la sfida! Savona in completo biancoblù, Fezzanese nella tradizionale casacca verde con richiami bianchi

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio "Chittolina" di Vado Ligure, dove tra pochi minuti scenderanno in campo Savona e Fezzanese, gara valevole come recupero della 4^ giornata del girone A di Serie D. Biancoblù in cerca di riscatto dopo gli ultimi ko contro Caronnese e Vado, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica, attualmente occupata dai "verdi" di mister Sabatini, protagonisti di un avvio di campionato a dir poco eccezionale (4 vittorie su 4).

Formazioni

SAVONA (3-5-2): Guadagnin; Castellana, Rossini, Tissone; Pertica, Fricano, Lo Nigro, Albani, D'Ambrosio; Giovannini, Tripoli. A disposizione : Vettorel, Lazzaretti, Amabile, Vita, Disabato, Siani, Marchio, David, Buratto. Allenatore : Sandro Siciliano