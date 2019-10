Alassio Cup Over 40 di Basket: edizione dei record

Prende il via giovedì 3 ottobre la XVI^ edizione della AlassioCup-Over40, Trofeo Solponente, con un nuovo record di squadre iscritte.



Si inizia domani, giovedì 3 ottobre, alle 15,30 con le partite di qualificazione sul parquet del Palazzetto dello Sport "Lorenzo Ravizza" di Alassio. inizieranno giovedì alle 15:30 e proseguiranno nelle giornate di venerdì e sabato. Domenica mattina sono invece previste le finali e le premiazioni.



Presenti ai nastri di partenza 14 squadre maschili e 12 femminili, provenienti da 14 diverse nazioni europee , più la formazione Australiana di Sydney, che per la terza volta affronta un lungo viaggio, per godere dello splendore della baia alassina



Sei team partecipano per la prima volta: Vilkas Vilnius (Lituania) e Hungary +45 (Ungheria) nel torneo maschile e Cork Ladies (Irlanda), Swifts Ladies (Inghilterra), Supersenior Huesca (Spagna) e Torino OP 40-50 (Italia) nel torneo femminile.

E proprio la new entry Vilkas Vilnius (Lituania)si annuncia come favorita nel torneo maschile, insieme al KK Veterani Sisak (Croazia), mentre in quello femminile le Supersenior Huesca (Spagna) e le Estonian Women (Estonia) saranno ufficialmente le squadre da battere in questa quattro giorni alassina.