Calcio, Promozione. L'ex Anselmo punisce il Legino, la Sestrese vince 1-0 il replay della prima giornata

Vanno alla Sestrese i tre punti messi in palio questa sera nel replay della prima giornata di campionato.

A siglare il gol partita al 47' è stato Lorenzo Anselmo, bravo a colpire nel migliore dei modi la sfera, prona a impattare sul palo prima di depositarsi alle spalle di Bresciani. Pochi minuti più tardi il Legino ha avuto l'occasione più nitida per pervenire al pareggio, con la rete di Rignanese annullata però per off side.

La Sestrese sale quindi a sette punti in classifica, a due distanze dalla capolista Varazze, mentre il Legino resta fermo a quota tre.