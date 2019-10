Calcio, Promozione: sono 14 i giocatori fermi per almeno un turno nei due gironi liguri

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 29/ 9/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

Per aver consentito, per tutta la durata del 2º tempo ed al termine della gara, la presenza nella zona degli spogliatoi di quattro persone, non presenti in distinta, ma riconducibili al sodalizio che rivolgevano ripetuti insulti alla terna, nonché, al termine della gara, al suo avvicinarsi, ripetute espressioni ingiuriose ad un AA. Per aver consentito, al termine della gara, al proprio Presidente, seppur non presente in distinta, di raggiungere la terna prima che entrasse nel proprio spogliatoio, urlando frasi gravemente irriguardose all'indirizzo della terna medesima ed, inoltre, di rivolgersi ad un AA con espressioni gravemente ingiuriose e, successivamente, di affrontarlo, faccia a faccia, urlandogli a squarciagola un'ulteriore espressione gravemente ingiuriosa (sanzione aggravata in ragione del ruolo rivestito).

Euro 200,00

ARENZANO FOOTBALL CLUB

Per aver consentito l'ingresso in campo durante il riscaldamento e, successivamente, nello spogliatoio della società e, poi, al termine della gara, ancora nello spogliatoio della società, ad un soggetto non presente in distinta ed indossante una polo della società medesima, in entrambi i casi accompagnato dal figlio. Il predetto soggetto, durante la gara, rivolgeva ripetute espressioni ingiuriose ad un a.a., accompagnate da altre di minaccia (infrazione rilevata da un a.a.).

Euro 100,00

CERIALE PROGETTO CALCIO

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori in campo avverso, i quali, a partire dal 30' e per tutta la durata della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose ad un a.a. ed altre di indiretto stampo razzista (infrazione rilevata da un a.a.).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/11/2019

FRANCESCHINI GIANCARLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Inibizione fino al 14/11/2019 -

Al termine della gara, seppur non presente in distinta, raggiungeva la terna prima che entrasse nel proprio spogliatoio, urlando frasi gravemente irriguardose all'indirizzo della terna medesima; inoltre si rivolgeva ad un AA con espressioni gravemente ingiuriose e quindi lo affrontava, faccia a faccia, urlandogli a squarciagola un'ulteriore espressione gravemente ingiuriosa (sanzione aggravata in ragione del proprio ruolo).

AMMONIZIONE (I INFR)

DESOGUS GIAMPIERO (CADIMARE CALCIO)

NORIS GIUSEPPE (CELLE LIGURE)





A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

TARASCONI MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

REPETTI MASSIMO (MARASSI 1965) allontanato





SQUALIFICA PER UNA GARA

GERUNDO MARIO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

GARRASI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

A gioco in svolgimento, non condividendo una decisione arbitrale, si avvicinava urlando al ddg e nella foga lo spingeva al petto, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

A gioco fermo, venuto a diverbio con un avversario, gli tirava i capelli, raccolti a coda, in modo energico, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ZUNINO LORENZO (BRAGNO)

ZULOAGA CONTRERAS JONATHAN LUIS (VELOCE 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

VALENTI EMILIANO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MILONE ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

WATARA CHERIF (LITTLE CLUB JAMES)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

VERARDO GIACOMO (PRAESE 1945)

NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MASSA MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BROVIDA GABRIELE (BRAGNO)

PIETROSANTI ALESSIO (BRAGNO)

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

RAMPINI EDOARDO (CELLE LIGURE)

INSOLITO GIANMARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VERONA MARIO (COLLI ORTONOVO)

FERDANI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BIANCHINO PAOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

MOZZACHIODI NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

CROCILLA LORENZO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BURATTINI RICCARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PATRONE SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CROCE SAMUELE (BRAGNO)

NDIAYE MOHAMETAUROLATY (BRAGNO)

PAROLDO ANDREA (BRAGNO)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

SARTI SIMONE (CADIMARE CALCIO)

ORLANDO WALTER (CAMPOROSSO)

PIANTONI FEDERICO (CAMPOROSSO)

BAGNOLI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

RAIOLA STEFANO (CELLE LIGURE)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)

DADDI PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

CHARIQ ANES (DIANESE E GOLFO 1923)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

IBBA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MAGGIORE GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RAGGI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

CORVI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DOTTO LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

ALARCON JOSE LUIS (LITTLE CLUB JAMES)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

STALTARI SIMONE (LOANESI S.FRANCESCO)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)

MORETTINI FABIO (MAGRA AZZURRI)

ASIMI FORTUNATO (REAL FIESCHI)

SALVATORI ENRICO (REAL FIESCHI)

CALORI FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

MOLADORI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

SALANO OSCAR (SAMMARGHERITESE 1903)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

LA GRECA MICHAEL (TAGGIA)

CONDEMI GIUSEPPE (VALDIVARA 5 TERRE)

NACLERIO MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

BARONI LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GHIGLIAZZA JACOPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

BARRANCA FABIO (VELOCE 1910)

FANELLI ALBERTO (VELOCE 1910)

GIGUET MARCO (VELOCE 1910)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

MAIDA LUCA (VELOCE 1910)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

REA DANILO (VENTIMIGLIACALCIO)

FEDERICI ALBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TERMINI MATTEO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)