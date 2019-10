Calcio, Savona. Cambia il paradigma per i biancoblu, più sciabola e meno fioretto per il prossimo futuro

La vittoria di ieri pomeriggio sulla Fezzanese ha avuto il merito di rompere la cappa di negatività che i era momentaneamente cumulata sulla testa del Savona dopo la doppia sconfitta nei derby contro Sanremese e Vado.

Sulle tribune del Chittolina l'entusiasmo è infatti tornato a respirarsi a pieni polmoni, complice una prestazione di carattere dei biancoblu di Siciliano, capaci di imporre a una Fezzanese sempre in partita il primo ko stagionale.

Ciò che è apparso maggiormente lampante sul terreno di gioco è stato però il cambio di paradigma impostato nelle ultime settimane. Rispetto alle prime uscite di Champoluc, la squadra è andata alla ricerca di un gioco più incisivo e meno dominante sul possesso palla, sfruttando inserimenti e verticalizzazioni immediate verso i propri attaccanti. Non è infatti un caso che i due gol siano arrivati su errori indotti della retroguardia levantina, sfruttati con estrema rapidità e furbizia dal talento di Pietro Tripoli.

Siciliano del resto nel post partita è stato chiaro: il 3-5-2 e il 4-4-2 saranno i moduli di gioco (visti entrambi ieri pomeriggio tra il primo e il secondo tempo) da prediligere nel corso del prossimo futuro.

Un altro messaggio il tecnico torinese lo ha inviato in maniera chiara, scorrendo la formazione titolare, con ben 5 under in campo dal primo minuto. In sintesi gioca chi lavora sodo in settimana, chi corre ed è pronto al sacrificio. Non è infatti un caso che due tra i migliori in campo siano stati Romeo Giovannini (eccellente per intelligenza tattica e continuità di gioco), l'attento Gianvito Pertica ed Edgar Albani (estremamente intraprendente nonostante qualche errore tecnico da limare).

Un primo passo verso un nuovo inizio, meno da fioretto e forse più da sciabola per i giocatori biancoblu (la cui presenza in sala stampa sarebbe stata gradita), in attesa di ovvie riconferme già dalla partita di domenica contro la Lavagnese.