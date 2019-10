Calcio, Sestrese - Legino: stasera la ripetizione del match dopo l'errore tecnico della prima giornata

Si è discusso davvero per giorni della ripetizione di Sestrese - Legino, dopo l'errore tecnico ammesso dall'arbitro nel finale di partita.

Il rigore non assegnato ai verdeblu dopo l'incomprensione tra l' arbitro e il proprio assistente, ha infatti indotto il giudice sportivo a confermare il replay della partita.

Si riavvolgerà quindi il nastro dal primo minuto, a partire dalle ore 20:00, nella canonica sede dello stadio Piccardo di Borzoli, con i verdeblu di mister Girgenti reduci dalla buona prestazione di Bragno che è valsa ai savonesi la prima vittoria stagionale.

Confermarsi tra poche ore sul terreno dei verdestellati confermerebbe i passi in avanti del Legino, seppur la Sestrese dell'ex Anselmo rappresenti una delle candidate più credibili per il salto in Promozione.

A dirigere l'incontro sarà Di Maria di Chiavari, coadiuvato da Storace e Ghio di Novi Ligure.

Livescore su Svsport.it