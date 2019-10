Calcio, Veloce - Taggia. il risultato non è stato omologato, la decisione sarà presa giovedì prossimo

Si conoscerà tra sette giorni l'esito del ricorso presentato dal Taggia dopo la sconfitta in casa della Veloce per 1-0. I gialolorossi ponentini hanno evocato l'errore tecnico dopo il rigore di Miceli parato da Binello e ribadito in rete dall'attaccante del Taggia, ma annullato dal direttore di gara.

Ecco il dispositivo.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 29/ 9/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/ 9/2019 VELOCE 1910 - TAGGIA

Il G.S. " Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. TAGGIA, con p.e.c. in data 30/09/2019,h. 09:56, in cui veniva richiesta la non omologazione del risultato conseguito sul campo;

" Considerato che dal citato preannuncio si evince l'avvenuta notifica dello stesso alla Società controparte, così come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

" Considerato, altresì, che nel rispetto dei termini previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S. e, precisamente in data 01 ottobre 2019, h 15:29, è stato, poi, depositato il ricorso,in cui, per asserito errore tecnico dell'arbitro dettagliatamente specificato, veniva chiesta la non omologazione del risultato conseguito sul campo e la conseguente ripetizione della gara; "

Considerato che anche dal precitato invio si evince l'avvenuta notifica dello stesso alla Società controparte, così come previsto dall'art. 67, comma 2, del C.G.S. "

Ritenuto opportuno soprassedere all'omologazione del risultato in attesa dell'eventuale presentazione di memorie da parte della Società controparte, nel rispetto del termine fissato dal comma 7 dell'art. 67del C.G.S.;

" Ritenuto, altresì, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 67 del C.G.S., stabilire che la pronuncia verrà assunta in data 10/10/2019; Il G.S.

Dispone:

" Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara di cui trattasi in attesa dell'eventuale presentazione di memorie da parte della Società controparte, nel rispetto del termine fissato dal comma 7 dell'art. 67 del C.G.S.;

" Di stabilire che la pronuncia sul ricorso in questione verrà assunta in data 10/10/2019.

" Di individuare quali soggetti cui notificare il presente provvedimento la Società VELOCE 1910 e la Società TAGGIA

" Sono fatti salvi gli altri provvedimenti assunti nel corso della gara in questione.