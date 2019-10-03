Giudice Sportivo, Eccellenza: un turno per Gargiulo e Matarozzo

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 28/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
RUSCA FRANCESCO (CAIRESE)
GALLI DANIELE (FINALE)
AMMONIZIONE (I INFR)
DOFFO LUCA (CAIRESE)
MORETTI FABIO (CAIRESE)
PIANA MATTEO (CAIRESE)
SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)
CONTI ENRICO (FINALE)
MAIANO LUCA (FINALE)
VITTORI YOURI (FINALE)
GARE DEL 29/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/10/2019
PICCIRELLA VITO (ATHLETIC CLUB LIBERI) allontanato
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
IRACI DANIELE (BUSALLA CALCIO)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)
GUARCO SIMONE (IMPERIA)
SASSARI SAMUELE (IMPERIA)
FAVORITO PIETRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
VAGGE FREDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)
MOLINARI SEBASTIANO (ALBENGA 1928)
OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)
INCERTI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
PROVENZANO DENIS (ANGELO BAIARDO)
BERTORA ANDREA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
GROSSO EDOARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB LIBERI)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)
OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)
CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CASTRO MATIAS ROMAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GIAMBARRESI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
RUDI MARIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BENINATI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
STEFANATI TOMMASO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
NEGRO ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
BARACCO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)
CAPELLO PIETRO (PIETRA LIGURE 1956)
CASTELLO FABRIZIO (PIETRA LIGURE 1956)
BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
MONTEVERDE PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)
CIRRINCIONE ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)