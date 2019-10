Promozione. Una Veloce sottotono nel recupero con il Serra Riccò, mister Gerundo:"Brutta prestazione, bisognerà rialzare la testa già da domenica"

La Veloce non riesce a bissare il successo di domenica contro il Taggia e subisce una pesante sconfitta a favore del Serra Riccò. Finisce 5 a 1 per i genovesi, bravi a concretizzare al meglio le occasioni createsi. Certamente non soddisfatto il tecnico granata Mario Gerundo, che ha così commentato la sfida:

“Purtroppo siamo incappati in un brutto KO. Dopo la vittoria contro il Taggia dovevamo affrontare meglio questa gara, ma complice qualche giocatore acciaccato di troppo non ci siamo riusciti. Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta perché non sono riuscito a trasmettere la giusta grinta ai miei ragazzi e chiedo scusa ai genitori-tifosi per aver fatto tanti km per vedere una brutta prestagione. Dobbiamo ritrovare la giusta concentrazione, che ci sarà utile già dalla prossima sfida.”

Domenica si scenderà in campo contro l’Arenzano, squadra già affrontata in Coppa Italia: “I nostri avversari si sono ulteriormente rinforzati dall’ultima sfida” – conclude Gerundo – “Per noi sarà importante tornare a casa con un risultato positivo, per continuare a lavorare al meglio per conquistare la permanenza nella categoria.”