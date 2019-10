Cork Ladies da Dublino alla Alassio Cup Over 40 con tanto amore per la città del Muretto

La fedeltà ad Alassio, alla città del Muretto è davvero una cosa seria.

Lo sanno i turisti che avendo scelto da decenni la Perla della Liguria come meta di vacanze, vengono regolarmente premiati con una breve ma significativa cerimonia dal primo cittadino.

Ma lo sanno anche coloro che si ritrovano a partecipare ad eventi da molto tempo. E' il caso della squadra di basket femminile di Dublino, le Cork Ladies, che avendo partecipato da dieci anni alla Alassio Cup di Basket Over 40 - attualmente in corso al Palazzetto dello Sport Lorenzo Ravizza - stamani è stata ricevuta stamani dalla Consigliera incaricata allo Sport, Roberta Zucchinetti, che ha consegnato loro una targa ricordo di questo legame sportivo-turistico con la nostra città.

"Ogni anno - sorride Roberta Zucchinetti - vengono a disputare la gara, ma per loro è occasione di svago, vaganza e dal primo anno si sono innamorati della nostra città... come dar loro torto. Per lo sport - e non solo - questa è una città fantastica".