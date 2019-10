Calcio, è allarme giallo. La divisa degli arbitri sta creando più di una problematica nel calcio dilettantistico

All'inizio della stagione spesse volte ci si limitava a un sorriso trattenuto o a qualche battuta sarcastica, ma con il passare delle settimane il colore delle divise arbitrali sta creando più di una problematica sui campi da gioco, da levante a ponente.

Addirittura, nel corso degli ultimi giorni, sono state inviate dalle mail da parte della Federazione alle varie società, chiedendo con quale colori le squadre scenderanno in campo.

L'input è chiaro: evitare che il colore giallo compaia nelle divise dei portieri e dei giocatori di movimento.

Anche i fotografi accreditati hanno avuto il medesimo problema, con le pettorine gialle.

La soluzione? Richiedere un'ulteriore mutua al nuovo sponsor tecnico, Legea, per evitare ulteriori imbarazzi da oggi fino al termine del campionato, senza costringere i direttore, come avvenuto in qualche caso, ad acquistare una muta alternativa.