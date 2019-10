Calcio, Legino. Una sconfitta propedeutica per Davide Girgenti: "Giocando in questa maniera ci toglieremo delle soddisfazioni"

La vittoria di Bragno, seppur estremamente preziosa per la propria valenza intrinseca, aveva comunque lasciato un retrogusto amaro nel palato calcistico di Davide Girgenti.

Il gioco espresso contro i valbormidesi non aveva infatti soddisfatto il tecnico del Legino, mentre seppur sia arrivata la sconfitta, ieri sera, contro la Sestrese, non sono mancati apprezzamenti per la prestazione offerta dai suoi ragazzi.

"Nel ribadire che la Sestrese occuperà con merito le primissime posizioni della graduatoria, non posso che complimentarmi con i ragazzi per quanto fatto vedere in campo. A Bragno, pur vincendo, non ci eravamo espressi nella maniera dovuta e, continuando su quella strada, avremmo incontrato sicuramente dei problemi. Ieri sera abbiamo cambiato modulo e i ragazzi hanno saputo interpretarlo al meglio, proponendo anche un buon calcio: proseguendo su questa rotta i risultati non potranno che arrivare".

