Calcio, Prima Categoria. Quiliano&Valleggia ad un passo dalla conquista del girone B di Coppa Liguria, Igor Fabbretti: "Un grande inizio il nostro. Campionato? Noi tutti vorremmo i playoff"

Ancora un risultato positivo per il Quiliano&Valleggia, che si avvicina sempre più alla conquista del girone B di Coppa Liguria di Prima Categoria e il conseguente passaggio del turno. Questa volta a cadere è lo Speranza per 3 a 2, bravo a non arrendersi fino all’ultimo secondo. E’ Igor Fabbretti, autore della terza marcatura casalinga, ad analizzare la gara e a dire la sua:

“E’ stato un risultato importante che ci avvicina sempre più alla conquista del girone. Abbiamo affrontato l’incontro con la giusta mentalità, ma causa una nostra disattenzione siamo andati sotto dopo poco. Siamo stati però bravi a non abbatterci e a ribaltare la situazione già nella prima frazione. Un inizio più che positivo il nostro, al di sopra di ogni aspettativa. Cinque gare senza subire sconfitte è un grande risultato, anche perchè danno tanto morale.”

Un campionato alle porte, ma domenica si chiude il girone di Coppa: “Domenica servirà la massima concentrazione per conquistare il passaggio del turno, poi penseremo al campionato. Mi aspetto una stagione molto tosta, con tante squadre competitive. Non vedo vere e proprie favorite, sarà solamente il campo a decretare chi ne avrà di più. Noi puntiamo certamente alla salvezza, logicamente siamo una squadra ambiziosa e a tutti piacerebbe conquistare i playoff.”