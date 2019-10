Calcio, Sestrese. Anselmo non perdona i suoi ex compagni: "Gol fondamentale, il Legino ha saputo esprimersi con qualità"

Non è mancato il classico gol dell'ex nel replay tra Sestrese e Legino, deciso da una grande giocata di Lorenzo Anselmo.

La punta savonese a inizio ripresa ha confezionato un gol di alta classe, con un perfetto tiro a giro pronto a incocciare il palo prima di depositarsi alle spalle di Bresciani.

Un gesto tecnico tanto apprezzabile quanto utile per la classifica dei verdestellati:

"Era importante vincere e non era affatto un risultato scontato ripartendo dallo 0-0 e dal primo minuto di gioco. C'è da dire anche che il Legino si è espresso in maniera migliore rispetto alla partita disputata a metà settembre, il che rende i tre punti ancora più preziosi. Tobia? E' un giocatore che conosco bene: ha sicuramente i mezzi per potersi ritagliare un ruolo importante nel prossimo futuro. Da parte nostra l'obiettivo è migliorare il terzo posto della passata stagione, occupando il vertice della classifica".

