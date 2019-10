Calcio, Vado Femminile: iscrizioni ancora aperte per il Settore Giovanile

La Scuola Calcio Femminile del Vado FC cerca bambine dai 10 ai 12 anni di età (leve 2007-2008-2009) per completare la rosa della squadra Under 12. Le iscrizioni sono comunque aperte per tutte le bambine/ragazze dai 6 ai 14 anni di età. Le giovani atlete saranno seguite da istruttori qualificati.