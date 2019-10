Al via a Diano Marina l'ottava edizione del WindFestival, evento dedicato agli action sport di mare e di vento

Ha preso il via ieri mattina a Diano Marina l'ottava edizione del WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento. La prestigiosa competizione, che si concluderà domenica 6 ottobre, vedrà la presenza di campioni di Windsurf provenienti da tutto il mondo. Quest'anno ci sarà un’area espositiva raddoppiata rispetto alle precedenti edizioni, perché, per la prima volta, l'evento si apre agli sport urbani come Skate, Bmx, Parkour e Mountain Bike. WindFestival 2019 è organizzato da TF7 Open Sport Asd in collaborazione con il Comune di Diano Marina, Assessorato allo Sport e Gestioni Municipali Spa.



Di seguito alcune foto scattate questa mattina sull'arenile di Diano Marina dal nostro corrispondente Christian Flammia.