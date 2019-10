Calcio. Savona, battere la Lavagnese per scalare ancora la classifica. Siciliano: "Servirà lo stesso approccio di mercoledì contro la Fezzanese" (VIDEO)

Quarta gara in dieci giorni per il Savona di mister Siciliano, impegnato domani pomeriggio al "Chittolina" contro la Lavagnese. Una sfida che potrebbe proiettare gli striscioni nelle zone alte della classifica, a patto di scendere in campo con il piglio e la determinazione che hanno permesso a Rossini e compagni di battere mercoledi scorso la Fezzanese.

Situazione infermeria praticamente identica a quella registrata nelle ultime due giornate, con Obodo, Mehic e Dinane ancora fermi ai box. Out per squalifica Amabile, mentre torna tra i disponibili Ghinassi.