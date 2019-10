Calcio, Serie D: alle 15:30 l'anticipo della sesta giornata, il Chieri ospita il Real Forte Querceta

Anche in questo primo sabato di ottobre due squadre appartenenti al girone A di Serie D scenderanno in campo per disputare l'anticipo: parliamo di Chieri e Real Forte Querceta, due tra le squadre più in forma in questo avvio di campionato.

I toscani di Amoroso hanno approcciato la stagione con l'obiettivo di dimenticare l'ultimo tribolato campionato e gli undici punti raccolti nelle prime cinque partite lo stanno pienamente a dimostrare (imbattibilità compresa).

Dall'altra parte c'è il Chieri di Morgia, autore di una campagna di rafforzamento di rilievo, tanto da essere tra le candidate principali per occupare al termine del torneo le posizioni di primissima fascia.

Il fischio d'inizio è fissato alle 15:30, livescore su Svsport.it