Calcio. Vado, Tarabotto vuole sfruttare l'onda lunga dopo la vittoria con il Savona: "L'entusiasmo è cresciuto, ma con il Ligorna sarà un'altra battaglia"

Una vittoria nel derby contro il Savona, nel momento più delicato di questo inizio stagione, sembra aver riportato il giusto livello di serenità ed entusiasmo all'interno dello spogliatoio del Vado, chiamato domani pomeriggio a confermare i progressi mostrati proprio sette giorni fa al "Chittolina" con gli striscioni di Siciliano.

Avversario di turno il sempre ostico Ligorna di Luca Monteforte, reduce, così come i rossoblù, dalla prima vittoria in campionato ottenuta domenica scorsa in casa del Bra: "E' una società ben strutturata che conosce ormai da parecchi anni la categoria - le parole di Luca Tarabotto alla vigilia del match che verrà giocato sul neutro di Santa Margherita Ligure, in attesa del completamento dei lavori riguardanti il sintetico di Molassana - ma da parte nostra c'è la volontà di confermare quanto di buono si è visto contro il Savona, cercando di dare finalmente continuità ai risultati".

Un Vado determinato ma che deve sempre fare i conti con infortuni e squalifiche: "Non recuperiamo ancora nessuno in difesa - aggiunge il trainer rossoblù - e toccherà di nuovo a Redaelli e Tona giocare nel reparto arretrato. Adattare giocatori in altri ruoli è sempre abbastanza rischioso, ma il lavoro portato avanti in settimana insieme allo staff credo sia stato fatto in maniera ottimale, con la speranza che il campo possa darci ragione".