Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Regular Season – 1^ giornata – La Carige R.N. Savona pareggia con la Canottieri Napoli 8 a 8

La Carige Rari Nantes Savona ha pareggiato, poco fa, con la Canottieri Napoli, nella piscina “Alba Oriens” a Casoria (Napoli), l’incontro valevole per la 1^ giornata del girone di andata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 8 a 8 è stato il risultato finale che fa conquistare ai biancorossi il primo punto prezioso per la classifica.



La Rari tornerà in vasca, per la 2^ giornata di campionato, la prima della stagione in casa, sabato 19 ottobre, nella piscina “Zanelli” di Savona, con la Telimar Palermo. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18,00.



Questo il tabellino della partita.



C.C. NAPOLI - CARIGE R.N. SAVONA 8 - 8

Parziali (2 – 1) (2 – 4) (1 – 2) (3 – 1)



TABELLINO

Formazioni

C.C. NAPOLI: Altomare, Zizza, Di Costanzo, Baldi, Confuorto 2, Cerchiara, Massa 1, Patterson, Halajian 2, Mutariello, Borrelli 2, Esposito 1, Vassallo.

Allenatore Christian Andrè.



CARIGE R.N. SAVONA: Morretti, Patchaliev, Boggiano, Vuskovic 2, Molina Rios 2 (di cui 1 su rigore), Rizzo 2 (di cui 1 su rigore), Piombo, Campopiano 2 (di cui 1 su rigore), Bertino, Ricci, Novara, Caldieri, Valenza.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Arnaldo Petronilli di Roma e Giovanni Lo Dico di Capaci (Palermo)



Delegato Fin: Filippo Rotunno di Napoli.



Superiorità numeriche:

C.C. NAPOLI: 4 / 11

CARIGE R.N. SAVONA: 1 / 4 + 3 rigori realizzati.



Note:

Spettatori: 100 circa.

Usciti per 3 falli: Nessuno.