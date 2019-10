Uscire dal "Brin" di Cairo non può essere considerato di per sè un risultato negativo, ma il doppio vantaggio sprecato dall'Albenga ha lasciato una sensazione di amaro in bocca per mister Matteo Solari.

Il tecnico ingauno ha anche sottolineato i meriti della sua ex squadra, rilanciando immediatamente la propria voglia di riscatto verso il recupero di mercoledì contro il Molassana.

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore bianconero raccolte dal sito ufficiale dell' Albenga.